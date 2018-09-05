Школьники из РФ показали высокий уровень на олимпиаде по информатике в Японии

Сборная российских школьников продемонстрировала высокий уровень знаний на Международной олимпиаде по информатике (IOI-2018), проходящей в Японии.

Золотые медали завоевали Рамазан Рахматуллин из Татарстана и Владимир Романов из Москвы. Серебряные медали получили Михаил Анопренко из Санкт-Петербурга и Егор Лифарь из Москвы.

Как рассказала в среду, 5 сентября, министр просвещения России Ольга Васильева, когда во все сферы жизни проникает цифровизация, то владение навыками программирования имеет очень важное значение.

«Может быть, именно сегодняшние победители олимпиады станут авторами тех прорывов, которые определят развитие страны в самых разных сферах», — цитирует Васильеву ТАСС.

В 2019 году в России начнут принимать пробные ЕГЭ по информатике на компьютере, а внедрить экзамены в новой форме планируют в 2022-м году.