РФ надеется получить данные подозреваемых по делу Солсбери от Интерпола

В Москве рассчитывают, что Россия по линии Интерпола получит информацию об обвиняемых Лондоном по «делу Скрипалей» россиянах, рассказала 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «Интерфакс».

Ранее, в среду, сообщалось, МИД России потребовал у посла Великобритании в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу об отравлении в Солсбери и связали с РФ.

Однако Бристоу заявил, что британская сторона никакие материалы не предоставит, сообщила Захарова.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в покушении на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых в розыск по линии Интерпола.

Британский премьер Тереза Мэй 5 сентября заявила, что Великобритания будет добиваться расширения санкций против России после публикации выводов следствия по делу о ЧП в Солсбери.

Скрипали были обнаружены без сознания 4 марта в парке города Солсбери. Лондон утверждает, что покушение на них было организовано Россией. Москва категорически отрицает все обвинения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование.