Матч 1/16 финала Кубка России «Тюмень» — ЦСКА перенесен на 10 октября

Матч 1/16 финала Кубка России между ЦСКА и «Тюменью» перенесен на 10 октября. Об этом в среду, 5 сентября, сообщила пресс-служба тюменского клуба.

В команде подчеркнули, что игра была перенесена по обоюдному решению двух команд. В качестве причины назван сложный разъездной календарь клубов.

Таким образом, встреча пройдет в среду, 10 октября, в Тюмени на стадионе «Геолог». Все остальные матчи 1/16 финала Кубка России состоятся 26-27 сентября.

ЦСКА в текущем сезоне наряду с «Локомотивом» представляет Россию в Лиге чемпионов УЕФА. Армейский клуб на групповом этапе сыграет с мадридским «Реалом», итальянской «Ромой» и «Викторией» из чешского города Пльзень.

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