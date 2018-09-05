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МВД Якутии объявило о поиске сотрудника с помощью «кики-челленджа»

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Фото: Instagram/mvd_yakutia
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В МВД Якутии открылась вакансия методиста. Правоохранители творчески подошли к поиску нового сотрудника и записали видеоролик, который объясняет, какого специалиста они ищут.

На видеозаписи, опубликованной в Instagram, полицейский тестирует своего, предположительно, нового помощника в салоне автомобиля. Новичок выходит из машины и показывает свои навыки танца, как в популярном в интернете «кики-челлендже» под музыку рэпера Дрейка.

Полицейский оказывается доволен сноровкой новичка, но, получив вызов по рации, закрывает дверь машины и уезжает.

В описании к вакансии говорится, что методист должен быть творческим, идейным и креативным человеком, а также обладать хорошими вокальными данными.

Журналисты РЕН ТВ пошутили, что правоохранителям нужен новый сотрудник из-за того, что старого, оставленного на обочине дороги, они просто не нашли.

В конце августа социальные сети начал захватывать новый странный челлендж. Девушки наливают воду в ключичные ямочки и запускают туда рыбку.

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