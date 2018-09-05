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Девушка смогла нокаутировать «Руки-базуки» за минуту

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Фото: РЕН ТВ
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Житель Пятигорска Кирилл Терешин, получивший прозвище «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы, поучаствовал в спарринге с девушкой — бойцом ММА Заирой Дышековой и потерпел поражение, сообщает РЕН ТВ.

На видеозаписи видно, что в начале поединка Терешин активно атакует, ему удается нанести своей сопернице удар в лицо. Затем девушка переходит в наступление, загоняет противника в угол и сбивает с ног. Бой продлился менее одной минуты.

В июле сообщалось, что Терешин вставил импланты в ноги, чтобы сделать из них «икры-ракеты».

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