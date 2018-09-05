Санкт–Петербург может лишиться очередного инвестора

Китайская компания «Хуа Бао» раздумывает об отказе от реализации проекта конгрессно-выставочного центра стоимостью 34 млрд рублей.

Как пишет телеканал «78», за годы нахождения у власти Георгия Полтавченко в Петербурге ежегодный объем прямых иностранных инвестиций снизился примерно в два раза. Возможный уход китайцев вписывается в этот тренд.

Эксперты называют несколько причин происходящего, в числе которых концентрация однотипных производств, отсутствие поддержки местного производителя, волокита и административные барьеры, отсутствие коммуникации между комитетами, неконкурентные налоговые условия, запоздалые решения и кризис стратегического мышления.

Так, компания Daimler с 2015 года вела со Смольным переговоры о строительстве завода Mercedes-Benz, но отказалась от данного варианта. В качестве одной из причин названа высокая концентрация однотипных автопроизводств в регионе.

В том же году Георгий Полтавченко торжественно анонсировал ставку на петербургские компании при осуществлении госзаказа, однако на практике город ежегодно тратит по 6 млрд рублей на приобретение подвижного состава для общественного транспорта, но на долю местных поставщиков приходится менее 30% данной суммы.

«Хуа Бао» еще в 2014 году озвучила планы по строительству 25-этажного комплекса. В начале года компании выделили участок площадью 22 га, но в итоге выяснилось, что он требует рекультивации. Займут мероприятия полтора года, а затраты лягут на плечи инвестора. В итоге китайцы стали анализировать плюсы и минусы реализации проекта.