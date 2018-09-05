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Обмакивающая курицу в газировку девушка удивила пользователей Сети

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Фото: twitter.com/Eric Hubbs
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Во время трансляции теннисного турнира US Open показали девушку, которая использует сладкую газировку вместо соуса для курицы. Такие гастрономические пристрастия удивили пользователей Twitter.

«Почему она макает куриное филе в содовую? Почему это происходит? Кто-нибудь вызовите полицейских сейчас же!» — написал один из пользователей. 


Некоторые отметили, что видели множество сумасшедших вещей за свою жизнь, но к такому были не готовы.

«Это же как в молочный коктейль макать!» — написал один из комментаторов.

Были и те, кто просил оставить девушку в покое, так как каждый имеет право макать еду в то, во что посчитает нужным.

Во время матча ЧМ Россия–Испания 1 июля в объектив телекамеры попали трое фанатов в кокошниках. В кадре они увлеченно следили за игрой, жуя хот-доги, что сделало их звездами Сети.

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