Обмакивающая курицу в газировку девушка удивила пользователей Сети

Во время трансляции теннисного турнира US Open показали девушку, которая использует сладкую газировку вместо соуса для курицы. Такие гастрономические пристрастия удивили пользователей Twitter.

«Почему она макает куриное филе в содовую? Почему это происходит? Кто-нибудь вызовите полицейских сейчас же!» — написал один из пользователей.

Why are we dipping chicken fingers into soda? Why is this happening? Someone call the cops right now! pic.twitter.com/iO9KsgYE4O — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) September 3, 2018



Некоторые отметили, что видели множество сумасшедших вещей за свою жизнь, но к такому были не готовы.

«Это же как в молочный коктейль макать!» — написал один из комментаторов.

Были и те, кто просил оставить девушку в покое, так как каждый имеет право макать еду в то, во что посчитает нужным.

Во время матча ЧМ Россия–Испания 1 июля в объектив телекамеры попали трое фанатов в кокошниках. В кадре они увлеченно следили за игрой, жуя хот-доги, что сделало их звездами Сети.