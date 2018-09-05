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Виновного в гибели пассажира в ДТП под Севастополем осудили на три года

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Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор жителю Симферополя, виновному в дорожно-транспортном происшествии, где погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Было установлено, что подсудимый находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. Управляя автомобилем, он допустил столкновение с опорой дорожного знака, от чего пассажир вылетел из салона и погиб на месте от полученных травм. Водитель не вызвал скорую медицинскую помощь и скрылся с места аварии. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, он должен будет выплатить родственникам погибшего 2 млн рублей.

В пресс-службе также отметили, что после отбывания своего наказания мужчине будет запрещено управлять транспортным средством в течение последующих трех лет. Приговор вступил в законную силу.

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