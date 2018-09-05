Консервы с сайрой уничтожили в Якутии после отравления людей

Около 3 тыс. консервных банок с сайрой утилизировали в Якутии. Нестандартную продукцию выявили после проверки, которая проводилась по факту отравления людей.

По данным Роспотребнадзора, жители двух сел в Усть-Алданском районе были госпитализированы с подозрением на отравление консервами. Все они употребляли продукцию одной и той же марки. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе проверки часть продукции была снята с продажи. Лабораторные исследования показали, что консервы с сайрой не соответствуют требованиям о безопасности пищевой продукции. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Всего было уничтожено более 2,7 тыс. банок консервов, уточняет Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области девять человек отравились грибами. Они ели консервированную продукцию урожая 2017 и 2018 годов.