Центр космического мониторинга появится в Красноярском крае

На севере Красноярского края планируется открыть центр космического мониторинга. С помощью снимков со спутников планируется отслеживать лесные пожары.

МЧС использует данные зондирования с восьми российских и десяти зарубежных аппаратов. Космические снимки позволяют отслеживать пожароопасную обстановку. С начала года обработано и передано в регионы более 12 тыс. снимков, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Центры космического мониторинга работают в Москве, Красноярске, Вологде, Владивостоке и Мурманске. Также планируется открытие нового центра на севере Красноярского края. В 2020 году центр будет запущен на Чукотке.