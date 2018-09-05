Прямой эфир

Центр космического мониторинга появится в Красноярском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На севере Красноярского края планируется открыть центр космического мониторинга. С помощью снимков со спутников планируется отслеживать лесные пожары.

МЧС использует данные зондирования с восьми российских и десяти зарубежных аппаратов. Космические снимки позволяют отслеживать пожароопасную обстановку. С начала года обработано и передано в регионы более 12 тыс. снимков, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Центры космического мониторинга работают в Москве, Красноярске, Вологде, Владивостоке и Мурманске. Также планируется открытие нового центра на севере Красноярского края. В 2020 году центр будет запущен на Чукотке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Незаконную рубку леса в Татарстане будут отслеживать из космоса
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Самарской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017