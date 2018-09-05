Захоронение героев ВОВ пройдет в Карелии

На территории военно-мемориального комплекса «Курган Славы» в Пряжнинском районе Республики Карелия 8 сентября состоится захоронение воинов Великой Отечественной войны, погибших при защите Петрозаводска в 1941 году.

В рамках мероприятия также планируется организовать масштабную военно-историческую реконструкцию боев, выставку фотографий и находок поисковиков. В мероприятиях примут участие любители военной истории из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска.

В реконструкции боев будет задействовано настоящее оружие того времени, снаряжение и форма. Будет организована и полевая кухня. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

В 1941 году бойцы 313-й стрелковой дивизии ценой собственных жизней почти месяц удерживали врага на подступах к Петрозаводску, не давая пройти дальше. Благодаря выигранному времени удалось эвакуировать население города и уничтожить стратегически важные объекты, которые не должны были попасть в руки к противнику.

В течение долгого времени точное местоположение рубежа было неизвестно. Оно было обнаружено поисковиками лишь в 2006 году, а затем исследовано. На протяжении последних 12 лет здесь ведутся поисковые работы и захоронения найденных останков. Также выполняется благоустройство территории.