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Стоянки первобытных людей исследуют археологи под Нарьян-Маром

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Археологи исследуют стоянки первобытных людей, которые были найдены под Нарьян-Маром в районе озера Саиндейты. Их обнаружили около двух лет назад. Теперь же ученым предстоят земляные работы. Необходимо определить территорию археологических памятников, дату их появления и культурную принадлежность.

В общей сложности в этом районе нашли четыре промысловые стоянки с сохранившимся культурным слоем. В основном это каменные оружия, наконечники стрел, керамическая посуда. Однако, как сообщил ИА FlashNord руководитель экспедиции Сергей Митькин, там есть и предметы металлургического производства, что может говорить о длительном пребывании людей на этом участке.

В этом районе ранее был найден так называемый кайнвожский клад с изделиями культового литья в форме животных, а также Ортинское городище. Речь идет о поселении VI–X веков. Некоторые исследователи соотносят его с ненецкими легендами о народе сихиртя.

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