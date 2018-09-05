Землетрясение зафиксировано возле Курильских островов

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр находился у острова Кунашир.

О подземных толчках сообщил Сахалинский филиал геофизической службы РАН. Исследователи уточняют, что эпицентр находился на глубине 10 км и юго-восточнее Южно-Курильска. В районе сел Лагунное и Горячий Пляж сила толчков составила 3 балла. При этом специалисты подчеркнули, что опасности цунами не было. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Две серии подземных толчков 5 сентября также зафиксировали на Урале. Первое землетрясение магнитудой 5,5 произошло ночью в Катав-Ивановском районе Челябинской области. В результате природного явления пострадала больница в Катав-Ивановске, повреждения получил хирургический комплекс. В муниципалитете был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Второе землетрясение зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, оно произошло около полудня, магнитуда составила 4,4.