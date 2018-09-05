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Фестиваль воздушных змеев устроят в День города в Зеленоградске

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В калининградском Зеленоградске в День города пройдет фестиваль воздушных змеев «Властелин неба». В нем могут участвовать как мастера-одиночки, так и целые команды. Правда, каждая должна иметь знак отличия и корпоративную форму.

Номинаций будет две: «Индивидуальный зачет» и «Командный зачет». Возраст участников не ограничен.

Что касается моделей воздушных змеев, то они могут быть как промышленного, так и кустарного изготовления.

Заявки участники могут подавать даже в день проведения фестиваля, который состоится 8 сентября, передает «Калининград.Ru» со ссылкой на городскую администрацию.

В конце июня фестиваль воздушных змеев прошел в этнографической станице «Атамань» в Краснодарском крае. Выбирали самого красочного и самого большого змея. Кроме того, приз получил и самый юный участник фестиваля.

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