Животноводческий комплекс построят в Алтайском крае за 3 млрд рублей

Новый молочный животноводческий комплекс планируют возвести в Тальменском районе Алтайского края. Соответствующее соглашение подписали руководство края, района и аграрного холдинга «ЭкоНива». По данным официального сайта Алтайского края, стоимость проекта оценивается примерно в 3 млрд рублей.

Новый комплекс планируют разместить в 3,5 км от Тальменки. Предполагается, что он будет рассчитан на 3 тыс. голов крупного рогатого скота. Корма для столь большого количества животных будут заготавливать на площади 6 тыс. га. Об этом пишет Сибирское агентство новостей.

Стоимость реализации проекта оценивается примерно в 3 млрд рублей. Агентство отмечает, что ранее предприятие не работало на территории Алтайского края. Для осуществления задуманного была специально создана компания «ЭкоНива – Алтай».