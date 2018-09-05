Вековое здание гимназии восстановят в Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил восстановить здание гимназии в Кузнецке. Всех учеников распределили по другим школам.

Здание было построено в 1909 году под училище. В годы Великой Отечественной войны там располагался госпиталь, затем его использовали как школу. Сейчас гимназия специализируется на обучении языкам. В ходе ремонта был выявлен ряд проблем. В частности, деревянные потолочные балки изношены почти на 80%, а в фундаменте обнаружились трещины. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что здание должно быть сохранено, при этом необходимо обеспечить безопасность учеников и преподавателей. По итогам экспертизы будет приниматься решение об усилении фундамента.

На время ремонта учеников гимназии распределили по другим школам.