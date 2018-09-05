Прямой эфир

Наталья Сергунина: 15 тыс. человек посетили акцию «День без турникетов»

0
Фото: пресс-служба правительства Москвы
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице завершилась акция «День без турникетов», организованная правительством Москвы. С 30 августа по 1 сентября москвичи и гости столицы смогли заглянуть за кулисы московской промышленности, узнать о передовых технологиях и посетить мероприятия культурной программы, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Более 50 предприятий Москвы и Московской области — заводы, фабрики, промышленные и детские технопарки, IT-компании и центры инжиниринга при вузах — открыли свои двери для 15 тыс. посетителей. Самыми популярными площадками стали детские технопарки, а также заводы по производству напитков, парфюмерно-косметической продукции и мороженого.

«Каждый «День без турникетов» открывает новые двери для москвичей — в этот раз к акции впервые присоединились IT-компании и центры инжиниринга при вузах. В этой акции участвовали 52 компании, 23 из которых впервые принимают участие в «Дне без турникетов». Благодаря колоссальному интересу москвичей акция проходит уже в третий раз в этом году. Мы планируем провести еще несколько «Дней без турникетов» до конца 2018 года», — подчеркнула Наталья Сергунина.

На протяжении трех дней участники могли посетить различные мероприятия — промышленный квест на заводе, лекцию с успешными молодыми предпринимателями, лекцию с научными визионерами и учеными, «БеспринцЫпные чтения» с участием писателя Александра Цыпкина, увлекательные экскурсии по индустриальной Москве, а также концерт популярных групп в рамках Greenfield Fest.

В последние летние дни прошла серия увлекательных экскурсий проекта «МосПромАрт» и «Москва глазами инженера». Участники побывали на пешей прогулке «Вокруг промышленной Каланчевки», экскурсии «Индустриальная Яуза», автобусной экскурсии «Краснокирпичные кластеры: Даниловская мануфактура», экскурсии на теплоходе от Кленового бульвара до Экспоцентра «Москва промышленная: взгляд с реки».

Впервые в программе «Дня без турникетов» организаторы провели промышленный квест — новый формат знакомства с производственными предприятиями Москвы. Участники акции перенеслись в прошлое конструкторского бюро для того, чтобы восстановить историю предприятия. «Путешественники во времени» познакомились с настоящими сотрудниками завода, изучили процесс закалки деталей для машин перед покраской, резали металл с помощью газа, красили детали для защиты от коррозии и механических повреждений. Участники квеста даже лично управляли грузоподъемным краном и познакомились с инновационной технологией инженерного проектирования — печати на 3D-принтере.

Специально для любознательных участников акции были проведены два лектория: «История малых дел» и «Взгляд в будущее». Первый лекторий 31 августа собрал молодых успешных предпринимателей в Музее Москвы. Встречу модерировал Андрей Шаронов, президент бизнес-школы «Сколково». Спикеры провели открытый диалог с горожанами — они поделились историями своего успеха, а также ответили на вопросы о том, как создать свой бизнес в Москве.

Второй лекторий — «Взгляд в будущее» — прошел 1 сентября в павильоне «Космос» ВДНХ — научные визионеры обсудили, как интернет вещей влияет на городскую среду, как современные технологии преображают Москву и как развитие IT-инфраструктуры упростило жизнь миллионам людей. Встречу модерировал Евгений Кузнецов, глава представительства Singularity University в России. После лекции для всех желающих была организована экскурсия по павильону «Космос».

В последний день лета участники акции могли посетить выступление сразу нескольких групп на первом бизнес-фестивале Greenfield Fest — перед москвичами выступили Mgzavrebi, Tesla Boy, Brainstorm и др.

Завершающим мероприятием культурной программы стали «БеспринцЫпные чтения», которые посетили более тысячи человек. Ингеборга Дапкунайте, Полина Максимова и Александр Цыпкин прочитали рассказы российских авторов.

Справка «Известий»

Первая акция «День без турникетов» прошла в Москве в 2012 году. Тогда на восемь предприятий пришло около 600 человек.

С тех пор участниками акции стали свыше 25 тыс. человек и более 100 промышленных производств столицы. Последняя акция прошла в июле, в ней приняли участие более 38 предприятий и 10 тыс. горожан. Организатор акции — правительство Москвы в лице департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Салют на День города в Москве запустят с 30 площадок
Первые электробусы выйдут на маршруты Москвы 1 сентября

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017