Наталья Сергунина: 15 тыс. человек посетили акцию «День без турникетов»

В столице завершилась акция «День без турникетов», организованная правительством Москвы. С 30 августа по 1 сентября москвичи и гости столицы смогли заглянуть за кулисы московской промышленности, узнать о передовых технологиях и посетить мероприятия культурной программы, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Более 50 предприятий Москвы и Московской области — заводы, фабрики, промышленные и детские технопарки, IT-компании и центры инжиниринга при вузах — открыли свои двери для 15 тыс. посетителей. Самыми популярными площадками стали детские технопарки, а также заводы по производству напитков, парфюмерно-косметической продукции и мороженого.

«Каждый «День без турникетов» открывает новые двери для москвичей — в этот раз к акции впервые присоединились IT-компании и центры инжиниринга при вузах. В этой акции участвовали 52 компании, 23 из которых впервые принимают участие в «Дне без турникетов». Благодаря колоссальному интересу москвичей акция проходит уже в третий раз в этом году. Мы планируем провести еще несколько «Дней без турникетов» до конца 2018 года», — подчеркнула Наталья Сергунина.

На протяжении трех дней участники могли посетить различные мероприятия — промышленный квест на заводе, лекцию с успешными молодыми предпринимателями, лекцию с научными визионерами и учеными, «БеспринцЫпные чтения» с участием писателя Александра Цыпкина, увлекательные экскурсии по индустриальной Москве, а также концерт популярных групп в рамках Greenfield Fest.

В последние летние дни прошла серия увлекательных экскурсий проекта «МосПромАрт» и «Москва глазами инженера». Участники побывали на пешей прогулке «Вокруг промышленной Каланчевки», экскурсии «Индустриальная Яуза», автобусной экскурсии «Краснокирпичные кластеры: Даниловская мануфактура», экскурсии на теплоходе от Кленового бульвара до Экспоцентра «Москва промышленная: взгляд с реки».

Впервые в программе «Дня без турникетов» организаторы провели промышленный квест — новый формат знакомства с производственными предприятиями Москвы. Участники акции перенеслись в прошлое конструкторского бюро для того, чтобы восстановить историю предприятия. «Путешественники во времени» познакомились с настоящими сотрудниками завода, изучили процесс закалки деталей для машин перед покраской, резали металл с помощью газа, красили детали для защиты от коррозии и механических повреждений. Участники квеста даже лично управляли грузоподъемным краном и познакомились с инновационной технологией инженерного проектирования — печати на 3D-принтере.

Специально для любознательных участников акции были проведены два лектория: «История малых дел» и «Взгляд в будущее». Первый лекторий 31 августа собрал молодых успешных предпринимателей в Музее Москвы. Встречу модерировал Андрей Шаронов, президент бизнес-школы «Сколково». Спикеры провели открытый диалог с горожанами — они поделились историями своего успеха, а также ответили на вопросы о том, как создать свой бизнес в Москве.

Второй лекторий — «Взгляд в будущее» — прошел 1 сентября в павильоне «Космос» ВДНХ — научные визионеры обсудили, как интернет вещей влияет на городскую среду, как современные технологии преображают Москву и как развитие IT-инфраструктуры упростило жизнь миллионам людей. Встречу модерировал Евгений Кузнецов, глава представительства Singularity University в России. После лекции для всех желающих была организована экскурсия по павильону «Космос».

В последний день лета участники акции могли посетить выступление сразу нескольких групп на первом бизнес-фестивале Greenfield Fest — перед москвичами выступили Mgzavrebi, Tesla Boy, Brainstorm и др.

Завершающим мероприятием культурной программы стали «БеспринцЫпные чтения», которые посетили более тысячи человек. Ингеборга Дапкунайте, Полина Максимова и Александр Цыпкин прочитали рассказы российских авторов.