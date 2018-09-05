Прямой эфир

Пенсионерка из Мурманска перевела мошенникам более 550 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В правоохранительные органы обратилась 77-летняя местная жительница. Она рассказала, что путем мошенничества у нее было похищено более 550 тыс. рублей.

Как выяснилось, в течение нескольких дней пенсионерке на стационарный телефон поступали звонки он неизвестной девушки, которая представлялась сотрудницей банка. Собеседника уверила женщину, что на ее банковский счет переведена большая денежная сумма, но для того чтобы ее получить, нужно оплатить страховые взносы. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Поверив мошеннице, пенсионерка несколько раз осуществила денежные переводы со своего счета. В общей сложности она перечислила 565,1 тыс. рублей. После этого «сотрудница банка» перестала выходить на связь. Пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что номер, с которого звонили, зарегистрирован в Москве. Ведутся оперативно-проверочные мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительницу Хабаровска осудили за обман знакомых на 56 млн рублей
Более 1000 жителей Кирова обманули мошенники с диагностикой здоровья

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017