Пенсионерка из Мурманска перевела мошенникам более 550 тыс. рублей

В правоохранительные органы обратилась 77-летняя местная жительница. Она рассказала, что путем мошенничества у нее было похищено более 550 тыс. рублей.

Как выяснилось, в течение нескольких дней пенсионерке на стационарный телефон поступали звонки он неизвестной девушки, которая представлялась сотрудницей банка. Собеседника уверила женщину, что на ее банковский счет переведена большая денежная сумма, но для того чтобы ее получить, нужно оплатить страховые взносы. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Поверив мошеннице, пенсионерка несколько раз осуществила денежные переводы со своего счета. В общей сложности она перечислила 565,1 тыс. рублей. После этого «сотрудница банка» перестала выходить на связь. Пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что номер, с которого звонили, зарегистрирован в Москве. Ведутся оперативно-проверочные мероприятия.