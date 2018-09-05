Медведи появились возле населенных пунктов в Новосибирской области

Грибников и охотников в Новосибирской области предупреждают об опасности нахождения в лесах. Медведи приблизились к населенным пунктам и уже нападают на скот.

Хищников заметили в районе деревни Жарково в Куйбышевском районе, а также около деревень Новоалексеевка и Константиновка. Это не первое появление медведя, о крупном животном аграрии сообщали еще весной. По мнению экспертов, медведь представляет реальную опасность для населения, сообщает vn.ru.

Грибникам, охотникам и рыболовам рекомендовано соблюдать осторожность и по возможности не ходить в лес.

Ранее сообщалось о нападении гималайского медведя на сборщиков ягод в Хабаровском крае. Хищник испугался мужчины и ударил его по спине. Пострадавший смог позвонить жене и сообщить о произошедшем, его госпитализировали.