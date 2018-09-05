Ледовый дворец загорелся на юге Москвы

На юге Москвы загорелась крыша Ледового дворца. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло 5 сентября в здании на Воронежской улице в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Из здания до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 50 человек. По словам очевидцев, над крышей поднимался густой черный дым. По данным «Ридус», в здании велись кровельные работы.

По данным ГУ МЧС по Москве, возгорание было ликвидировано в 14:37. Площадь пожара составила 15 кв. м, пишет телеканал «360». Сведений о пострадавших не поступало.