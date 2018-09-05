Офис банка в Туле заволокло дымом

Сильное задымление было зафиксировано в офисе одного из банков в Туле. Причиной стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

Как сообщает ИА «Тульские новости» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел в отделении банка на Красноармейском проспекте. В этот момент в помещении банка находились посетители. Они смогли самостоятельно выбраться наружу.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что на место происшествия выехали два пожарных расчета, но эвакуация людей уже не потребовалась.