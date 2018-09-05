Мост через Кебь на трассе Петербург–Невель отремонтируют за 30 млн рублей

Мост через реку Кебь на 242-м км автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия планируют отремонтировать. Стоимость работ оценили в 30 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен будет провести текущий ремонт моста через Кебь. Максимальная стоимость контракта составит 30,169 млн рублей. Средства на проведение работ выделены из федерального бюджета. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Заказчиком работ является ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» им. Н.В. Смирновой Федерального дорожного агентства». Подрядчика планируют определить 28 сентября. Все ремонтные работы он должен будет завершить до 15 ноября 2019 года.