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Школьники в Ульяновске отказались от букетов на 1 сентября

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В Ульяновске школьники присоединились к акции «Дети вместо цветов». Они отказались от покупки букетов, а сэкономленные деньги перечислили на благотворительность.

Акция прошла в школе № 21. Ее поддержали ученики второго класса. По словам преподавателей, на 1 сентября им дарят большое количество букетов, но домой удается унести только один-два, остальные остаются вянуть в учительской. Чтобы не тратить деньги впустую, школьники подарили классному руководителю один букет от всего коллектива, а сэкономленные средства семьи перечислили на благотворительность. Об этом пишет 1ul.ru.

Средства были направлены на лечение Вани Антипова. У мальчика выставлен диагноз ДЦП. В сентябре ему предстоит лечение, в ходе которого врачи планируют поставить ребенка на ноги.

Ранее акцию поддержали ученики и учителя 44 омских школ. Собранные средства они направили на оплату операции девочке, которая страдает синдромом Ундины.

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