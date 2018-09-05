Откормленного тайваньскими школьниками пса посадили на диету

Руководство школы Вэньхуа в Нью-Тайбэе (Тайвань) запретило ученикам подкармливать местного пса по кличке Little White Socks («Маленькие белые носочки»). Вес собаки достиг 50 кг.

Pupils at Taiwanese school are banned from feeding school pooch after it became obese https://t.co/I9feStoP1a — Daily Mail Online (@MailOnline) September 5, 2018

Как сообщает Daily Mail, восемь лет назад ученики школы спасли щенка и уговорили директора оставить его на территории. С тех пор собака стала не только охранять детей, но и превратилась во всеобщего любимца. Из-за повышенного внимания пес начал стремительно толстеть.

Дирекция школы, обеспокоенная здоровьем питомца, ввела строгие правила для учеников, учителей и работников кафетерия. Теперь пес должен есть здоровую пищу по расписанию. Активные игры с животным будут приветствоваться, так как ему крайне нужны физические упражнения.

В августе сотрудники питомника для животных Wright Way Rescue из американского города Мортон Гров (штат Иллинойс) опубликовали объявление с просьбой «усыновить» семилетнего Бруно, который, по их словам, является самым толстым котом в мире.