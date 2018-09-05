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Полиция опубликовала фото подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Британские полицейские назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении британского агента, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также они опубликовали их фотографии.

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Согласно материалам правоохранителей, главными подозреваемыми являются Александр Петров и Руслан Боширов. По данным разведки, они вернулись на родину сразу после инцидента в Солсбери.

До официальной публикации снимков подозреваемых опубликовал корреспондент Би-би-си Дэниел Сэнфорд в своем Twitter. Также он обнародовал снимок с камеры наружного наблюдения.

После этого прокуратура Великобритании выдала ордер на арест россиян. Они обвиняются по четырем статьям. Отмечается, что надзорное ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию — на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.

Официальные заявления

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в палате общин 5 сентября заявила, что подозреваемые в покушении являются сотрудниками ГРУ. По ее словам, эти данные властям страны предоставили британские спецслужбы.

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«Мы будем выступать за расширение действующего режима европейских санкций против России», — сказала Мэй.

При этом она выразила надежду на сотрудничество с Москвой по ряду международных вопросов в будущем.

Реакция России

В ответ на это МИД России призвал Великобританию перейти к практическому взаимодействию по данному делу.

«Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», — подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она добавила, что многочисленные запросы от российских ведомств о переходе от публичных обвинений к совместной работе имеются в распоряжении Лондона.

«Расследование настолько серьезных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия», — отметила Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российские власти надеются услышать «хоть что-нибудь вразумительное по этой теме». Он подчеркнул, что в Кремле не поменяли своего отношения к вопросу, и отметил, что у России нет новых сведений по этому делу, так как Лондон отказался от взаимодействия с Москвой в расследовании.

С чего всё началось

Скрипаля и его дочь Юлию нашли в парке в Солсбери без сознания 4 марта. Они были экстренно госпитализированы и вскоре пошли на поправку. В Солсбери прибыли специалисты по химоружию, было начато расследование, детали которого Лондон не оглашает, обвиняя при этом в случившемся Москву.

Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не имеет отношения к данному инциденту, в связи с чем настаивает на открытом и объективном расследовании.

4 июля произошел инцидент с отравлением в Эймсбери. Чарльза Роули и его спутницу Дон Стерджесс госпитализировали без сознания. В полиции заявили, что они пострадали от того же вещества, что и Скрипали. Женщина скончалась через несколько дней, а мужчина, придя в сознание, не вспомнил, откуда у него взялся флакон с отравляющим веществом.

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