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Сборная Армении по дзюдо не поедет на ЧМ в Азербайджан

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Фото: Depositphotos
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Сборная Армении по дзюдо отказалась от участия в чемпионате мира, который пройдет в Азербайджане. Об этом в среду, 5 сентября, сообщает «Интерфакс».

В министерстве спорта и по делам молодежи Армении мотивировали это решение тем, что Баку отказался предоставить гарантии безопасности делегации республики. 

Чемпионат мира по дзюдо пройдет в столице Азербайджана с 20 по 27 сентября.

Напряженность в отношениях Армении и Азербайджана возникла из-за Нагорного Карабаха — административно-территориального образования, расположенного в Закавказье между государствами.

Соглашение о прекращении военных действий в зоне конфликта в Карабахе было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года. Ситуация обострилась в апреле 2016 года. Минобороны Азербайджана заявляло об обстрелах со стороны Армении. В свою очередь армянское ведомство сообщало о «наступательных действиях» с азербайджанской стороны.

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