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Убивший журналистку датский изобретатель отказался платить компенсацию

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Фото: commons.wikimedia.org
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Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному сроку за убийство шведской журналистки Ким Валль, отказался выплачивать компенсацию родителям и молодому человеку жертвы. Слушания по делу продолжатся 12 и 14 сентября.

Родители и партнер Валль потребовали компенсации в размере 300 тыс. датских крон (примерно $46,5 тыс.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на датское информагентство «Ритсаус бюро». Мадсен отказался выплачивать эту сумму. При этом он согласился выплатить 33 тыс. крон ($5,1 тыс.) Датской морской администрации за затопленную подлодку.

Мадсен также намерен оспорить пожизненный срок заключения, пишет газета The Locals. По его словам, суд назначил слишком суровое наказание, оно не соответствует прецедентам. Адвокат мужчины Бетина Хальд Энгмарк заявила, что пожизненное заключение за убийство одного человека в стране отбывает всего один человек. По ее словам, то, что ее подзащитный не отрицает обвинения, не значит, что он с ними согласен.

Прокурор объяснил строгость наказания тем, что преступление было спланированным и подготовленным.

10 августа Мадсена избили в тюрьме. Правоохранительные органы Дании отказались комментировать причины конфликта между заключенными.

Приговор Мадсену вынесен в апреле.

Убийство произошло в августе 2017 года. Журналистка, планировавшая написать статью об изобретателе, отправилась с ним в плавание на подлодке и не вернулась. Через некоторое время ее расчлененное тело нашли в море.

Изобретатель несколько раз менял свою версию событий. Сначала он утверждал, что высадил ее на берег, затем сообщил, что журналистка погибла из-за несчастного случая, ударившись головой. Позднее на жестком диске, предположительно принадлежавшем Мадсену, были найдены видеоролики с пытками и казнями женщин.

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