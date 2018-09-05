Рабочие нашли человеческий скелет в пакете в центре Липецка

Человеческие кости в полиэтиленовом пакете обнаружили рабочие в центре Липецка. Назначена генетическая экспертиза.

По данным следствия, пакет был обнаружен в Каменном логу при проведении земляных работ. В пакете находились кости и череп. На место прибыли следователи и полицейские, которые обследовали место обнаружения останков. Личность погибшего и причина смерти не установлены, сообщает LipetskMedia.

По факту обнаружения человеческого скелета проводится проверка. Назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов проверяют базу данных пропавших без вести.