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Рабочие нашли человеческий скелет в пакете в центре Липецка

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Человеческие кости в полиэтиленовом пакете обнаружили рабочие в центре Липецка. Назначена генетическая экспертиза.

По данным следствия, пакет был обнаружен в Каменном логу при проведении земляных работ. В пакете находились кости и череп. На место прибыли следователи и полицейские, которые обследовали место обнаружения останков. Личность погибшего и причина смерти не установлены, сообщает LipetskMedia.

По факту обнаружения человеческого скелета проводится проверка. Назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов проверяют базу данных пропавших без вести.

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