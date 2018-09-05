Вечный огонь вновь зажгли на монументе в Брянской области

В городе Мглин Брянской области вновь загорелся Вечный огонь у подножия памятника бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Специалисты устранили все неполадки.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, огонь на монументе не горел с июля 2018 года. Глава районной администрации Александр Пущиенко велел разобраться, что стало причиной случившегося.

Оказалось, что сломался механический распылитель газа. На то, чтобы это выяснить и починить механизм, у специалистов ушло около 1 месяца.

В апреле в Омске на постаменте «Вечный огонь» появились трещины. В городской администрации объяснили, что это произошло из-за просадки грунта.