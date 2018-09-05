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Центр реабилитации для бездомных хотят открыть в Приморье

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Депутаты и общественники обсуждают возможность открытия в Приморском крае центра реабилитации для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Предложение будет направлено в администрацию региона.

Представители общественных организаций указывают, что во Владивостоке нет столовых и центров, где временно могут находиться бездомные. Кроме того, люди в трудной жизненной ситуации не могут получить прописку и устроиться на работу. При этом в Приморском крае действуют шесть центров реабилитации суточного пребывания, пишет Vostokmedia.

Комитет по социальной политике и делам ветеранов думы Владивостока намерен обратиться с предложением о создании центра в администрацию Приморского края. Кроме того, в адрес депутатов поступило обращение от регионального ГУФСИН с предложением о создании центра социальной адаптации для людей, вышедших из мест лишения свободы.

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