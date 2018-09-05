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Центробанк выпустит восемь памятных монет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центробанк России выпустит восемь памятных монет номиналом от 3 до 50 рублей. Об этом в среду, 5 сентября, сообщается на сайте регулятора.

Самыми массовыми — тиражом в 5 млн штук каждая — станут две монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей. На оборотной стороне одной монеты изображен талисман Всемирной зимней универсиады 2019 года U-Лайка, а второй — логотип универсиады.

Золотая монета номиналом 50 рублей с логотипом Всемирной зимней универсиады в Красноярске 2019 года выйдет тиражом 1,5 тыс. штук.

Еще одна посвященная универсиаде монета — серебряная — номиналом 3 рубля выйдет тиражом 3 тыс. штук.

Трехрублевая монета будет посвящена 200-летию основания города Грозный. На ней на фоне комплекса высотных зданий «Грозный-Сити» и гор изображена мечеть «Сердце Чечни». Тираж составит 2 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом в три рубля напомнит о «Памятниках архитектуры России». На оборотной стороне изображено главное здание усадьбы «Мцыри (Спасское)» («Середниково») в Московской области. Тираж — 1 тыс. экземпляров, сообщает телеканал «360».

Две серебряные монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей выпускаются в серии «100-летие Государственного музея искусства народов Востока». Их оборотные стороны будут украшать изображения экспонатов музея. Тираж трехрублевой монеты составит 3 тыс. штук, а 25-рублевой — 1 тыс. штук.

ЦБ РФ 15 августа выпустил в обращение памятную монету номиналом два рубля, приуроченную к 80-летию со дня рождения поэта и актера Владимира Высоцкого.

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