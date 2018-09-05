Грузовик сбил шестилетнего ребенка в Благовещенске

В Благовещенске шестилетний мальчик пострадал в результате наезда грузовика. Ребенок внезапно оказался на проезжей части.

ДТП произошло во дворе жилого дома. Шестилетний ребенок вышел из-за припаркованного автомобиля на внутридворовой проезд, в результате его сбил «КамАЗ». В полиции уточняют, что водитель не мог увидеть пешехода из-за препятствия. Об этом пишет Амурская служба новостей.

Всего, по данным ГИБДД, в Благовещенске и Благовещенском районе за сутки произошло 24 аварии.

Ранее сообщалось, что в Саратове неизвестный водитель врезался в толпу пешеходов и скрылся. Травмы получили 64-летняя женщина и 21-летний велосипедист. ГИБДД ведет розыск автомобилиста.