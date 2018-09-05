Почти исчезнувший из-за водохранилища цветок вернули к жизни в Башкирии

Ученые национального парка «Башкирия» вернули практически исчезнувшую хризантему Завадского к жизни. На это ученым потребовалось порядка двух лет. Растение сильно пострадало из-за заполнения Юмагузинского водохранилища и стало встречаться в очень маленьком количестве на крутых каменистых склонах. Информация об этом размещена на сайте национального парка.

Как рассказала старший научный сотрудник парка кандидат биологических наук Эльвира Муллалгулова, данный вид растения малоизученный и уязвимый, но положительные первые результаты семенного размножения приятно удивили ученых: 74% всхожести и 62% энергии прорастания семян. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Этой осенью планируется расширить посадки хризантемы Завадского. Сотрудники нацпарка рассказывают, что растение привлекает туристов. Сначала его принимают за обыкновенную ромашку, но при ближайшем рассмотрении люди понимают, что это растение им неизвестное.

В результате двухлетней работы ученых национального парка «Башкирия» по восстановлению редких видов растений удалось также восстановить головчатку уральскую и лук косой.