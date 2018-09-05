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Набережную в Хабаровске откроют после реконструкции

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В Хабаровске состоится торжественное открытие набережной имени адмирала Г.И. Невельского. Реконструкция объекта велась в течение всего лета.

Набережная расположена в Хабаровском краевом парке им. Н.Н. Муравьева-Амурского. Работы по благоустройству стартовали 1 мая и длились до 1 сентября. Рабочие заменили порядка 14 тыс. кв. м тротуарной плитки, установили 28 осветительных столбов, а также смонтировали систему видеонаблюдения. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

По просьбам хабаровчан на набережной обустроена велосипедная дорожка. Также приведены в порядок лестничные марши к реке Амур.

Реставрация набережной обошлась в 95 млн рублей, из которых почти 80 млн рублей были выделены из федерального бюджета. Открытие состоится 7 сентября.

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