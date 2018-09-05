США перебросили два ядерных бомбардировщика на базу в Великобритании

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие, передислоцировались на авиабазу Фэрфорд в Англии. Об этом свидетельствуют данные мониторинга западных авиационных ресурсов.

Как пишет «Интерфакс», военные самолеты совершили посадку в Великобритании после трансатлантического перелета. До этого они находились на базе Барксдейл в штате Луизиана. Данных о цели переброски бомбардировщиков не поступало.

Ранее в главном штабе сил обороны Эстонии сообщили, что 2 сентября на территорию страны прибыли пять истребителей Eurofighter ВВС Германии. Они будут проводить полеты вдали от населенных пунктов и на высоте не ниже 152 м.