Деревню Пески признали самой красивой во Владимирской области

Во Владимирской области выбрали самую красивую деревню. Итоги интернет-голосования подвели на сайте регионального отделения «Опоры России». В нем приняли участие 10 тыс. человек.

Лидером среди малых населенных пунктов стала деревня Пески Вязниковского района. Второе место — у деревни Санино Петушинского района. Тройку лидеров замыкает деревня Гнездилово Суздальского района.

Среди больших деревень лидером оказалось село Сима Юрьев-Польского района. Далее идет деревня Степанцево Вязниковского района, а затем — деревня Панфилово Муромского района.

Как отмечает ИА «Владимирские новости», окончательное решение будет приниматься после подсчета голосов членов выездных комиссий. Находясь на местах, они заполняют анкеты, проставляя оценки по десятибалльной шкале.

В середине августа был назван самый красивый городок России. Им стала Тотьма в Вологодской области.