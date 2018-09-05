ГМО-компоненты нашли в кормах для животных в Уссурийске

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили ГМО-компоненты в кормах для кошек и собак. Товар поступил из Республики Кореи.

Исследованные в лаборатории корма не соответствовали единым ветеринарно-санитарным требованиям для Евразийского экономического союза. Содержание генно-модифицированных компонентов не было указано на упаковке, что является признаком фальсификата. Об этом пишет ИА UssurMedia.

Специалисты считают, что сырье из трансгенных растений используется для снижения стоимости продукции. Однако влияние ГМО-компонентов на организм питомцев до конца не изучен.

Информация о товаре передана в контрольно-надзорные органы.