Монумент «Глобус» подсветили в Пензе

В Пензе на монументе «Глобус» на площади Дружбы установили подсветку. Идея принадлежит главе городской администрации Виктору Кувайцеву.

Властям удалось найти инвестора, на средства которого был проложен кабель и смонтированы четыре светильника. Это позволило подсветить монумент равномерно, передает ИА «Пенза-пресс».

Световую установку подключили к сетям уличного освещения. Таким образом, он будет работать в соответствии с установленным графиком.

Ранее подсветка появилась на телебашне в Пензе. На эти цели из городского бюджета было выделено около 5 млн рублей. О необходимости развития художественного оформления городских зданий в вечерние и ночные часы заявлял губернатор Иван Белозерцев.