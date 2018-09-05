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Монумент «Глобус» подсветили в Пензе

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В Пензе на монументе «Глобус» на площади Дружбы установили подсветку. Идея принадлежит главе городской администрации Виктору Кувайцеву.

Властям удалось найти инвестора, на средства которого был проложен кабель и смонтированы четыре светильника. Это позволило подсветить монумент равномерно, передает ИА «Пенза-пресс».

Световую установку подключили к сетям уличного освещения. Таким образом, он будет работать в соответствии с установленным графиком.

Ранее подсветка появилась на телебашне в Пензе. На эти цели из городского бюджета было выделено около 5 млн рублей. О необходимости развития художественного оформления городских зданий в вечерние и ночные часы заявлял губернатор Иван Белозерцев.

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