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«Первый канал» найдет замену ведущему программы «Воскресное время» Фадееву

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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У политического ток-шоу «Воскресное время», которое выходит на Первом канале, сменится ведущий. Секретарь Общественной палаты России, журналист Валерий Фадеев не будет вести программу.

«Валерий Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате и давно говорил, что подготовка телепрограммы отнимает у него слишком много времени», — рассказали ТАСС 5 сентября, в пресс-службе телеканала.

Фадеев вел ток-шоу до конца текущего минувшего сезона, которые завершился в июне 2018 года. В пресс-службе Первого канала отметили, что благодарны Фадееву за совместную работу и будут рады видеть его в эфире.

Политическое ток-шоу «Воскресное время» выходит в эфире Первого канала с 2016 года. Она посвящена событиям в политике, культуре и спорте. В ней принимают участие общественные и политические деятели, а также эксперты из разных областей. Программа выходит в эфир каждое воскресенье в 21:00 мск.

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