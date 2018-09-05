Медведи Машка и Мишка стали самой красивой парой зоопарка Липецка

В Липецком зоопарке подвели итоги конкурса красоты «Мистер и миссис – 2018». На это звание претендовали более 300 видов животных, но приз достался паре бурых медведей, Мишке и Машке. Так, в финале Мишка обошел черного ягуара Чипа, а Машка — лигрицу Лиру и леопардиху Келли.

Как сообщает GOROD48, медведи приехали в Липецк в минувшем январе из московского центра реабилитации животных. Звание «Мистер и миссис – 2018» они будут носить в течение всего года.

Конкурс красоты проводится в зоопарке Липецка уже четырнадцатый год подряд. Победители определяются путем голосования. Карточки, на которых написаны претенденты, выдают на кассе вместе со входными билетами. После того как посетители сделают свой выбор, они опускают «бюллетени» в специальную урну на выходе из зверинца.

В этом году участие в голосовании приняли 300 гостей зоопарка. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Среди тех, кто угадал победителя, будут разыграны специальные призы.