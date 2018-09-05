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Водоем с токсичными отходами обнаружили в Татарстане

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В Альметьевском районе Татарстана найден водоем, созданный из отходов химического производства. Он располагается на территории садового товарищества.

Об опасном водоеме сообщила Татарская природоохранная прокуратура. По данным правоохранительных органов, он находился на территории садовых участков. Предприятие, занимающееся производством химических продуктов, сливало отходы из цеха в низменность, в итоге образовалось искусственное озеро. Об этом сообщает ProKazan.ru.

Загрязнению подверглась территория площадью 425 кв. м. Прокуратура оценивает ущерб в 1,5 млн рублей.

По факту обнаружения опасного водоема возбуждено уголовное дело.

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