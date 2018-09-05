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Свалку площадью 50 тыс. га нашли под Ставрополем

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У города Лермонтов в Ставропольском крае обнаружили свалку, площадь которой превышает 50 тыс. га. Ее увидел местный воздухоплаватель Виталий Ненашев с высоты 8 тыс. м над землей. Информацию о мусорном полигоне передали в «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

По словам воздухоплавателя, которые приводит NewsTracker, в этом году ему было очень стыдно перед туристами, потому что они говорили не о красотах края, а о том, «насколько всё плохо и загажено».

Специалисты, которые приехали на свалку, заявили, что ее практически невозможно увидеть с земли, так как участок со всех сторон окружен лесами. Уже установлено, что он принадлежит одной из частных компаний.

В конце августа сообщалось о том, что власти Ставрополья намерены рекультивировать 73 полигона бытовых отходов. Для этого регион должен быть включен в национальный проект «Экология» по направлению «Чистая страна».

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