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Неизвестный автомобилист врезался в пешеходов в Саратове и скрылся

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В Саратове неизвестный водитель врезался в толпу пешеходов на улице Саратовской, после чего машина скрылась с места происшествия. Госавтоинспекция города разыскивает свидетелей аварии.

Авария произошла в пятницу вечером, 31 августа, около 18:50 на улице Саратовская. Предположительно автомобиль ВАЗ-2110 темного цвета под управлением неизвестного лица наехал на пешеходов и велосипедиста. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия различные телесные травмы получили 64-летняя женщина-пешеход и 21-летний велосипедист. Оба были госпитализированы.

Водитель после наезда скрылся с места происшествия. Ведется розыск.

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