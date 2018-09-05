Неизвестный автомобилист врезался в пешеходов в Саратове и скрылся

В Саратове неизвестный водитель врезался в толпу пешеходов на улице Саратовской, после чего машина скрылась с места происшествия. Госавтоинспекция города разыскивает свидетелей аварии.

Авария произошла в пятницу вечером, 31 августа, около 18:50 на улице Саратовская. Предположительно автомобиль ВАЗ-2110 темного цвета под управлением неизвестного лица наехал на пешеходов и велосипедиста. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия различные телесные травмы получили 64-летняя женщина-пешеход и 21-летний велосипедист. Оба были госпитализированы.

Водитель после наезда скрылся с места происшествия. Ведется розыск.