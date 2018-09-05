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Мэр Днепра отказался запрещать в городе российские песни

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Фото: dpchas.com.ua
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Мэр украинского Днепра Борис Филатов не собирается запрещать российские песни на территории города. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на сайте городского совета каждый день регистрируются десятки проектов разных решений, включая самые безумные.

«Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить. А во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой. Мы сражаемся за свободу и счастье своей страны», — приводит телеканал «360» слова Филатова. Мэр Днепра также добавил, что каждый житель города волен выбирать, «как ему жить, какие книги читать и что слушать».

Ранее на сайте горсовета города появилась информация о рассмотрении инициативы по запрету трансляций песен российских исполнителей в общественных местах Днепра. Предложение было обосновано тем, что русский является языком «оккупантов и агрессоров». Также авторы инициативы отметили, что украинские исполнители, которые поют свои песни на русском, также должны оказаться под запретом, пишет НСН.

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