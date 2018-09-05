Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Самарской области

МЧС предупреждает о высоком риске природных возгораний в Самарской области. Объявлена наивысшая пожарная опасность лесов.

По информации ведомства, пятый класс пожарной опасности будет сохраняться до 11 сентября. МЧС напоминает жителям Самарской области о соблюдении правил поведения в лесах. Рекомендовано не разводить костры, не поджигать сухую траву на полянах или в полях, не бросать сигареты и непотушенные спички, не пользоваться петардами и бенгальскими огнями. Об этом пишет НИА «Самара».

Ранее сообщалось, что в Якутии посчитали ущерб от лесных пожаров, которые прошли на территории республики с начала сезона. Сумма составила 205,7 млн рублей.