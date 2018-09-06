За Уралом установят сейсмическое наблюдение

На территории Южно-Уральского заповедника установят три мобильные сейсмические станции в связи с землетрясениями, затронувшими Челябинскую область и Башкирию. Об этом «Известиям» заявили в секторе мониторинга Уральского региона при Институте геофизики РАН. Несмотря на усиление мониторинга, специалисты не ожидают новых толчков. За прошедшие сутки на Урале произошло два землетрясения, эксперты назвали их умеренными. Пострадавших и серьезных разрушений нет.

Три мобильные сейсмические станции установят недалеко от границы Челябинской области и Башкирии, уточнили «Известиям» в секторе мониторинга Уральского региона при Институте геофизики РАН. Оборудование измерит показатели смещения земной поверхности. Станции будут работать несколько дней, уточнили ученые. Также специалисты института направились к эпицентру землетрясения, чтобы изучить его природу.

Землетрясение магнитудой порядка 5,5 произошло в ночь на 5 сентября в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области. Затем утром в 22 км от этого места произошло второе землетрясение, в районе Уральских гор. Его магнитуда составила порядка 4,4.

Сейсмическая активность такого рода наблюдается в Уральском регионе раз в 100 лет. Новых толчков не ожидается, сообщили в центре при РАН. Там отметили, что обычно сейсмические станции для мониторинга устанавливают после каждого землетрясения.

Но местные жители все-таки испугались, некоторые даже начали собирать «тревожный чемоданчик» на случай будущих ЧП, поделились они с «Известиями».

Логист торговой сети Зульфия из Уфы находилась на работе, когда начались толчки.

— Подумала, падает потолок, стены пошли ходуном, со стола упал принтер, посыпались мелкие предметы. Мы с коллегами побежали на улицу. Я взяла с собой только рабочий телефон, про личные вещи не подумала, не понимала, как вести себя в такой ситуации. Примерно через 10 минут все вернулись к работе. Позднее зашел водитель за путевым листом, говорит, спал в машине и проснулся от ощущения, что кто-то врезался в автомобиль, — рассказала девушка.

Некоторые, напротив, практически не заметили толчков.

— Кто не спал, тот почувствовал, а кто спал, тот всё проворонил, в том числе и я, — говорит пенсионерка Неля из села Чесноковка Уфимского района Башкирии.

36-летняя Яна из Уфы рассказала, что, почувствовав толчки, она с мужем и двумя детьми «эвакуировалась» из квартиры в машину.

— Примерно через два часа сидеть в машине надоело, а спать там не получалось. Вернулись домой, позавтракали, посмотрели новости и отправили детей в школу. Дети пытались протестовать, но с моим мужем такие штуки не проходят. Прогулять школу из-за землетрясения у них не получилось, — рассказала жительница Уфы.

В Челябинской области пострадало несколько десятков зданий, включая жилые дома, школы и больницы, в Катав-Ивановском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили «Известиям» в управлении МЧС по региону, в муниципальных районах уже создано 17 рабочих групп, они будут оценивать ущерб. В управлении МЧС по Башкирии отметили, что в тех районах республики, где ощущались толчки, оперативная группа не обнаружила никаких последствий.

Землетрясение магнитудой 5,5 считается умеренным, отметил руководитель лаборатории центра геофизических прогнозов «Градиент» Виктор Боков. Поэтому никаких глобальных разрушительных последствий не должно последовать, считает он.

На каждой территории сейсмическая активность ощущается по-разному, рассказал Виктор Боков. Например, в Японии землетрясение с такой магнитудой привело бы к разрушительным последствиям. На Урале оно было бы «ощутимым», если бы его магнитуда составила от 6 баллов, считает эксперт.

Главное — успокоить жителей региона и пресечь распространение паники, уверен член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго. Если специалисты утверждают, что ничего опасного в сейсмической активности нет, эту информацию нужно донести до людей, сказал он.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил оценить последствия произошедшего землетрясения, в случае необходимости пострадавшим будет оказана помощь.