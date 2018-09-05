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В Краснодарском крае 15-летняя девочка погибла в ДТП с автобусом

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Девочка-подросток погибла при столкновении скутера с автобусом в Краснодарском крае. Двое пассажиров скутера госпитализированы.

Авария произошла в Новокубанском районе в станице Бесскорбной. Автобус, в котором на момент ДТП не было пассажиров, произвел столкновение со скутером. 15-летняя девочка, управлявшая скутером, скончалась на месте. Двое ее пассажиров были госпитализированы, сообщают «Кубанские новости».

В ГИБДД поясняют, что управлять скутером разрешено лицам старше 16 лет, кроме того, на скутере запрещено перевозить пассажиров.

Ранее сообщалось о ДТП в Нижегородской области, которое устроил 17-летний водитель без прав. Он допустил выезд на встречную полосу и врезался в мопед, которым управлял 13-летний подросток.

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