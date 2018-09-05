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Проекты благоустройства двух парков Севастополя оценили в 30 млн рублей

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Департамент городского хозяйства Севастополя утвердил бюджет на проведение капитальных ремонтных работ в скверах на площадях Захарова и Пирогова. Реконструкцию обоих скверов оценили в 30,5 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте органов исполнительной власти города.

Так, на проведение работ в сквере на площади Пирогова в 2018 году направят 512 тыс. рублей. Финансирование проекта в 2019 году составит более 12,2 млн рублей. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Для строительно-монтажных работ в сквере на площади Захарова в этом году предусмотрено более 712 тыс. рублей, а на работы в следующем году более 17 млн рублей.

В общей сложности в 2018 году правительство Севастополя планировало подготовить проектно-сметную документацию для реконструкции около 20 парков.

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