РЕН ТВ предложит зрителям блокбастеры на любой вкус

В новом телесезоне РЕН ТВ предложит зрителям разнообразный остросюжетный контент: с 3 сентября телеканал начинает показ захватывающих проектов самых разных форматов.

Все программы телеканала — блокбастеры: информационные, документальные, художественные, потребительские и даже музыкальные.

«Новости» на РЕН ТВ — это информационные программы для молодых и современных зрителей, по-настоящему заинтересованных в проблемах и явлениях, которые нельзя увидеть в сюжетах других каналов. А по данным Mediascope, аудитория новостных программ РЕН ТВ — самая молодая среди информационных проектов в России.

В сфере документального вещания телеканал проводит расследования на самые смелые темы, которые не освещают другие каналы, и является безусловным лидером документального вещания в стране.

Художественные блокбастеры, показанные в эфире РЕН ТВ, — самые кассовые экшн-фильмы и сериалы.

В новом сезоне телеканал представит зрителям значительно обновленную библиотеку кинопоказов и продолжит производство сериальных блокбастеров, среди которых «Джокер», «Отцы» и «Смерш».

Любителям качественной и живой музыки РЕН ТВ представит самые зрелищные концерты и главные музыкальные фестивали.

Главной темой графических ID нового сезона телеканала станут искры и огонь, а в основу оформления ляжет символика первобытной энергии — лава, костер и пепел.

В съемочном трейлере ведущие РЕН ТВ Игорь Прокопенко, Анна Чапман, Олег Шишкин, Вячеслав Субботин и Владимир Щеглов появятся по всем правилам мировых блокбастеров.

Летом 2018 года средняя доля просмотра канала РЕН ТВ составила рекордные 6,6% в целевой возрастной аудитории «Все 25–54». По данным исследовательской компании Mediascope, это лучший результат лета за все годы вещания телеканала.