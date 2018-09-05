Дело возбуждено в отношении ударившего фельдшера «скорой» жителя Новгорода

Жителя Великого Новгорода подозревают в причинении вреда здоровью фельдшера. Он ударил медика по пути в больницу в карете скорой помощи и сломал ему руку. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «Новгород.ру» в областной прокуратуре, инцидент произошел 16 августа 2018 года. «Скорая» направлялась в клинику №1, когда 28-летний пациент в ходе конфликта с фельдшером попытался ударить его ногой в область головы. Медик успел подставить руку, по которой и нанес удар подозреваемый. В результате фельдшер получил перелом левой кисти руки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Причинение вреда здоровью средней тяжести». Городская прокуратура признала его законным и обоснованным.

Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.